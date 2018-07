Dj Nitro, è il turno di Dindina

DJ Nitro è un DJ e producer italiano con alle spalle una grande esperienza nell'ambito clubbing e radio. Il suo programma "Nitrology" è trasmesso attualmente su molte emittenti radiofoniche in FM dal Trentino alla Sicilia. Nel recente passato DJ Nitro ha prodotto un bel singolo che, dopo aver avuto un ottimo impatto in classifica, è entrato a far parte della playlist del programma "Lo Zoo di 105".

A luglio 2018 esce il suo nuovo singolo, "Dindina", pubblicato da Walkman Records. E' una traccia allegra e travolgente dalle sonorità estive, che ha già ricevuto numerosi feedback a livello nazionale e internazionale. Ad esempio, "Dindina" di DJ Nitro è già stata scelta per la nuova "Hit Mania Estate 2018".



Dj Nitro - Dindina



https://www.facebook.com/djnitroofficial

www.djnitro.it

info@djnitro.it