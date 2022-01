Il momento era già bellissimo per il tennis maschile italiano, ma negli ultimi due giorni splende più che mai. Infatti dopo l'impresa odierna di Jannik Sinner sono diventati ben due gli italiani che si sono qualificati ai quarti di finale degli Australian Open, il primo dei quattro tornei del grande slam della stagione.

Matteo Berrettini, domenica scorsa aveva sommerso di ace lo spagnolo Pablo Carreño Busta, superandolo in tre set, seppur combattuti, con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-4.

Lunedì, invece, è stata la volta di Sinner che ha superato l'australiano Alex De Minaur anche lui in tre set: 7-6, 6-3, 6-4.

L'ulteriore buona notizia (buona in parte, perché così viene meno la sicurezza di avere un italiano in semifinale) è che i due non si incontreranno tra loro e se vincessero il tabellone non li metterebbe di fronte neppure in finale.

Chi sono i loro avversari? Berrettini, martedì, se la vedrà contro il francese Gael Monfils, numero 20 nella classifica ATP, mentre Sinner il giorno dopo dovrà affrontare un cliente molto più scomodo, il greco Stefanos Tsitsipas, numero quattro al mondo.

Possiamo sognare una finale tutta italiana a Melbourne? Sì, possiamo. Sì, dobbiamo crederci anche se il cammino in semifinale sarebbe ancor più complicato.

Ma intanto godiamoci questa coppia di giovani entrambi nella top ten mondiale, che ci darà molte soddisfazioni per gli anni a venire. Il grande tennis ha di nuovo casa in Italia.