La partita della Pro League belga tra Anderlecht e Genk sarà rigiocata a causa di un errore commesso dall’assistente al VAR. Il Consiglio disciplinare belga per il calcio professionistico, basandosi su una scorretta applicazione delle regole del gioco, ha accolto il ricorso del Genk. La decisione, la prima del suo genere nel calcio europeo, potrebbe creare un precedente dopo che la commissione arbitrale belga aveva inizialmente rifiutato di consentire la ripetizione della partita.

L’episodio è avvenuto al 23' della partita che si disputata il 23 dicembre, quando l’ala del Genk Yira Sor aveva segnato con un tap-in, dopo il rigore sbagliato da Bryan Heynen. Il gol era stato annullato dopo il controllo del VAR. Le immagini mostravano che Sor era entrato in area prima del tiro di Heynen. Tuttavia, le immagini mostravano anche la non corretta posizione di due giocatori dell’Anderlecht, pure loro in area, il che, secondo le regole del gioco, avrebbe dovuto comportare la ripetizione del tiro dal dischetto. L’Anderlecht ha poi segnato il gol della vittoria al 91' grazie ad Anders Dreyer.

Il Genk ha presentato reclamo alla commissione arbitrale belga sostenendo che il VAR aveva preso una decisione errata. La commissione aveva respinto il reclamo, ma il Genk ha fatto appello al Consiglio disciplinare, che venerdì ha ribaltato la decisione.