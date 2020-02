Sylvester Stallone sarà la star di Little America... action thriller prodotto da Michael Bay.

Secondo "Deadline, in Little America Stallone interpreterà un Ranger dell'esercito in pensione alla ricerca, in un mondo distopico, della figlia di riccone.

Il film, prodotto da Balboa Productions e AGC Studios, inizierà le riprese a partire dalla prossima estate.

Little America, in base alle prime anticipazioni, è stato indicato come un remake di 12997: Fuga da New York, cult movie del 1981 diretto da John Carpenter, che aveva come protagonista Kurt Russell nella parte di Jena Plissken.