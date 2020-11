[Joe Biden] ha vinto solo agli occhi dei media di fake news. Io non concedo NULLA! Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state ELEZIONI TRUCCATE!"





He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020



Questo è uno dei tweet di giornata di Donald Trump che, a sprezzo del ridicolo (ormai sui social non si contano più i meme in cui viene sbeffeggiato), continua a negare il risultato del voto del 3 novembre, promuovendo azioni legali senza alcun riscontro di prova e richiamandosi a notizie inventate, grottescamente false, a supporto della sua tesi, con Twitter che bolla come non veritieri gran parte di suoi post.

Quale sia la strategia di Trump, nessuno ancora è riuscito a capirlo e, per tale motivo, è sempre più diffusa l'opinione che Trump non abbia una strategia e che cerchi solo di creare il caos nella speranza che qualcosa che possa tornargli utile prima o poi possa accadere.

Una scelta, comunque, in ogni caso sciagurata, perché non solo mina la credibilità degli Stati Uniti e delle sue istituzioni, ma mette anche a rischio la tenuta democratica del Paese in un momento in cui la pandemia sembra ormai fuori controllo. Ma forse è proprio il caos a cui mira Trump e chi gli sta dando spago.