Mario marco Farinato è un Videoproduttore e fotografo, con il pallino per la musica acustica. Presentatosi alla 32esima edizione di SanRemoRock Mario Marco Farinato vince la competizione con la canzone, “Ultimo Respiro” che parla dei problemi causati dal cambiamento climatico, argomento che sta molto a cuore a M.M.F.

La vincita di SanremoRock gli permette di produrre, sotto la supervisione di Alioscia Arioli Produttore e Regional Manager per SanRemoRock, la canzone Bambino Migrante, la canzone è distribuita da VSAdvice Music.

Per il video M.M.F. si è valso della collaborazione de l’Associazione Sagarnaga di Nantes FR, radunando oltre 100 musicisti da dieci nazionalità diverse, per parlare di un argomento tutt’oggi di grandissima attualità ovvero, il cambiamento climatico che colpisce ovviamente le popolazioni piu povere del pianeta. Nel 2020 M.M.F. vince la competizione nazionale “La Settima Nota” di Luca Bonaffini che distribuisce il lavoro di M.M.F. con l’etichetta LongDigital Studio.

Gli studios di Alberto Grizzi e Vitty Magro (detto il Magro) ospitano la produzione dell’Album “Cartoline da Callisto” una sorta di viaggio acustico attraverso la migrazione di due strumenti, la chitarra battente calabrese ed Il banjo. M.M.F. produce in una giornata l’intero album.

Tre canzoni sono suonate contemporaneamente con due chitarre contemporaneamente.

M.M.F. suona in lap-tapping il resto dell’album e arrangia tutta la partitura per il banjo suonandolo sempre con la stessa tecnica. L’ album è stato considerato dalla critica come “Un gioiello di musica acustica”. All’attuale M.M.F. lavora come produttore video con Alberto Boi della VSAdvice Music e ha distribuito tre singoli, sta lavorando all’attuale con G.L.S al suo prossimo singolo.





