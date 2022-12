Mi chiamo Giannino Mattia, in arte GisoM e sono un Rapper Emiliano classe ‘92 di Finale Emilia(MO). Ho sempre amato la musica in tutte le sue sfumature, la musica è vita, è quella cosa che ti mantiene a galla quando stai sprofondando (almeno questa è la mia visione).

Ho sempre scritto testi e mi piace leggere, però ho iniziato ad incidere canzoni nel dicembre 2020, ho ritrovato me stesso grazie alla musica, e dopo essere stato sprona- to da un Sound Engineer, nonché il mio produttore attuale, ad incidere un mio testo, ho fatto un album di 14 tracce in 7 mesi ,perché ho molto da dire(e questo è solo l’ini- zio).

Nel frattempo ho lanciato 8 freestyle sul mio profilo instagram con tanto di videoclip, e in questi giorni sto girando anche il video promo del mio album intitolato “Mood a 360° ”, che uscirà prossimamente, sotto un'etichetta emergente.

Nel mio album ci sono 4 Featuring e 10 brani da solista,nel quale sono racchiusi tanti generi di sonorità: reaggeton, tecno, old school e tanti altri.

Il messaggio che voglio lanciare e che non esiste musica brutta o bella ma è tutto sog- gettivo, la musica è bellissima in tutte le sue sfaccettature e generi, basta avere un mood a 360°.

La mia caratteristica principale da artista è che so adattarmi a qualsiasi beat, infatti io prima scrivo il testo poi mi diverto a farlo su tante basi diversi.

Sono un ragazzo determinato con tanta voglia di fare, hanno scoperto in me una dote che non conoscevo, il canto ,e ora voglio dare vita ai miei sogni, lavorando sodo a testa bassa, umilmente, senza mai mollare.

Ho seguito 10 lezioni di canto moderno per apprendere nuove tecniche, presso la scuola di Cento (FE) “Fra le Quinte”.

Ho inciso già un nuovo progetto per il 2023, un EP di 6 tracce. Da Settembre inizierò l’accademia Artisti a Milano.

EVENTI E INTERVISTE

Ho partecipato al “Tour Music Fest” (2021), a “Casa Sanremo Live Box” (2022) e a “ON AIR Contest Roma”. INOLTRE SONO STATO INTERVISTATO DA DEI



QUOTIDIANI, LINK:

https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/gisom-non-so- lo-rap-nel-mio-primo-album-1.6858680

https://www.sulpanaro.net/2022/02/da-finale-emilia-a-casa-san- remo-sul-palco-mattia-giannino-in-arte-gisom/



LA MUSICA CHE ASCOLTO:

Eminem, Pop Smoke, Token e 2

Salmo, Nitro, Dani Faiv, Lazza, Gemitaiz, Fred De Palma, Nerone, Emis Killa, Tha Supreme, Shiva, Guè Pequeno, Marracash, Mara Sattei, Blanco, Sfera Ebbasta, Cle- mentino e Rocco Hunt.

Annalisa, Ligabue, Vasco Rossi, Cesare Cremonini e Ana Mena.



Questa canzone è la mia hit estiva che é uscita quest’estate, parla principalmente di tutto ciò che ci era stato vietato per due anni, stare insieme spensierati a divertirci,ora finalmente senza divisioni o barriere che ci allontanino, un passo verso la normalità, questo è il messaggio che volevo trasmettere alle persone tramite una base estiva e da ballare.

Ecco il link della canzone:

https://youtu.be/oTAWVezaess





3-Drink

(Ritornello)

Le è salito il drink

Sono tutti fuori di testa

Le è salito il drink

Sono sballato in questa festa

(Strofa)

Sono arrivato qua

In questa festa

Senza una lei in testa

Tu balla e non pensare

Per troppo tempo vietate

Lasciati andare

Bloccate da retate

Ora recuperiamo

Voglio amare

Ammiriamo

Di nuovo la libertà

La nostra quotidianità

Ci fa stare bene

Stare insieme Festeggiare

Andare a bere

Chi se ne frega

Tutta la giornata intera

Intera

(Ritornello)

......

(Strofa)

Il volume alto

Ritmo estivo

Esce dall’impianto

Oggi lascia stare

Ogni lamento

Pensa a ballare

Posto caliento

Solo donne affascinanti

In questo party

Ora GisoM sulla bocca di tutti quanti

Cosa vuoi farci

Baila baila baila

Non ti fermare

Salta salta salta

È iniziata l’estate

Ora si può festeggiare

Champagne per accompagnare

Ora tutte vogliono restare

Devo lasciarmi andare

(Ritornello)

.....