Un team di esperti appartenenti a vari settori propone a Milano un’alternativa concreta per contrastare i lunghi tempi della giustizia tradizionale.

La lentezza della giustizia, che spesso richiede anni per raggiungere un verdetto, rimane un problema cruciale in Italia. L’approccio extragiudiziale continua a incontrare resistenze, lasciando la maggior parte delle controversie civili a gravare sul sistema.

Per affrontare questa sfida, il Tribunale Arbitrale per l’Impresa, il Lavoro e lo Sport (TAILS) sta promuovendo l’arbitrato come soluzione efficace. Questo sarà il tema centrale del convegno intitolato “Risvegliare la Giustizia”, in programma il 31 marzo alle ore 9.30 presso la sala Solesin di Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, ingresso N4, Milano).

L’evento, organizzato da Cav. Dott. Franco Antonio Pinardi, segretario generale della Confederazione Giudici Tributari e Onorari e presidente del TAILS, vedrà interventi sull’efficienza dell’arbitrato nella risoluzione rapida delle dispute. Tra i relatori, l’Avv. Luigi Vingiani, Giudice di Pace e segretario nazionale del CUGOP, condividerà ulteriori esperienze e soluzioni.

L’ingresso al convegno è gratuito, con registrazione obbligatoria presso l’accesso N4 di Regione Lombardia. Parteciperanno figure politiche nazionali e locali, sindacalisti, amministratori di condominio, avvocati, docenti universitari e rappresentanti di enti che già adottano giustizia alternativa, come Assotutela, Unimpresa e la Camera di Mediazione Nazionale.