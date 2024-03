La proiezione si terrà Sabato 30 Marzo, a Roma, presso la Sala Del Chiostro della Facoltà di Ingegneria dell’Università Sapienza in via Eudossiana 18. Inizio ore 15;00

Relatrice e moderatrice dell’evento la scrittrice e storica Maria Franzè. Interventi:

- Rappresentanza Gruppo Palinuro

- Omaggio a Gabriele La Porta – Giornalista e autore televisivo scomparso nel 2019, già conduttore di numerosi Talk Show della RAI.

- Massimo Greco (regista e produttore, con Toni Corino, del film)

-Attori e protagonisti dell’esperienza che ha portato 30 anni fa alla realizzazione del lungometraggio.

- Prof. Francesco Fistetti (Già Ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Bari. Dirige la collana «Humanities» presso la casa editrice Pensa Multimedia (Lecce/Brescia)



L'Evento sarà trasmesso anche in diretta streaming qui

e sempre nel corso della diretta sarà fornito il link per l'accesso alla versione completa, liberamente scaricabile, del film in proiezione a Roma.