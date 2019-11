Il sondaggio dell’Istituto Ixè per la trasmissione di Rai 3 "Carta Bianca" certifica un esito non tanto scontato per quanto riguarda le regionali in Emilia Romagna.

Il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, è in vantaggi rispetto alla sua diretta avversaria, Lucia Borgonzoni, sponsorizzata dal centrodestra a guida Salvini.

Invece, per quanto riguarda i partiti, lo scenario è leggermente diverso.

Va ricordato che per le elezioni regionali, ed in Emilia Romagna è consentito, è ammesso il voto disgiunto, così per gli elettori è possibile esprimere un doppio voto: uno per il candidato presidente ed uno per i partiti che lo supportano.

Il vantaggio di Bonaccini sulla Borgonzoni è a dir poco netto, e non lascia margini a sorprese.

Le liste, invece, vendono un centrodestra prevalere di poco con il 34%, mentre il centrosinistra è al 33,7%, nell’ipotesi di una rinuncia del Movimento Cinque Stelle a scendere in campo. In caso contrario, se i 5 Stelle dovessero presentare il loro simbolo sulla scheda, il centrosinistra scenderebbe al 31,6% e il centrodestra al 33,4%, con i 5 Stelle che raggiungerebbero pèoco più dell'8,2% di preferenze.