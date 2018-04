L’Associazione Frascati Poesia indice in collaborazione con il Comune di Frascati, la 58 ma edizione del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia. Il Premio, con scadenza annuale, intende promuovere e sostenere il libro di poesia più meritevole pubblicato in Italia nel periodo Gennaio 2016 a Maggio 2018.

Le opere partecipanti dovranno pervenire in 15 copie alla Segreteria del Premio Nazionale Frascati Poesia Antonio Seccareccia – Associazione Frascati Poesia – Via Matteotti, 32 – 00044 Frascati (RM) entro e non oltre il 29 Giugno 2018.

Per informazioni: Associazione Frascati Poesia Tel. 06\ 94184575 www.frascatipoesia.it frascatipoesia@comune.frascati.rm.it

I VINCITORI DAL 1959 AL 2017

1959 -Alberto Bevilacqua: Omaggio in versi al vino italiano

1960 - Felice Ballero: Lo schiacchetrà

1961 - Alcide Paolini: Perché qualcuno ci ami

1962 - Alfonso Gatto: L’anima della sera

1964 - Franco Costabile: Il canto dei nuovi emigranti

1965 - Elena Clementelli: Lode ai morti in borghese

1966 - Mario Dell’Arco: Bacco a Frascati

1967 - Guglielmo Petroni: Narrativa

1968 - Luciano Luisi: La tua voce fraterna

1969 - Vittorio Bodini: Tre momenti

1970 - Raphael Alberti: Notturno romano per Don Ramon

1971 - Siro Angeli: Radiografie della città

1972 - Romeo Lucchese: Alberi

1973 - Vittore Fiore: Il male è dentro di noi

Marianna Bucchich: Poesia per la madre

1974 - Carlo Betocchi: Prime e ultimissime (Ed. Mondadori)

1975 - Diego Valeri: Calle del vento (Ed. Mondadori)

1976 - Giorgio Vigolo: Poesie (Ed. Mondadori)

Lino Angiuli: La parola l’ulivo (Ed.Lacaita) Premio Alfonso Gatto

1977 - Margherita Guidacci: Il vuoto e le forme (Ed. Rebellato)

1978 - Giuseppe D’Alessandro: Il tamburo di sabbia (Ed.Rusconi)

Morgana Mirtilli: Dentro l’attonito (Ed.ClubAutori) Premio Alfonso Gatto

1979 - Cesare Vivaldi: Una mano di bianco (Ed. Guanda)

1981 - Adriano Guerrini: Ventotto poesie

(Ed. San Marco dei Giustiniani)

1982 - Alberto Bevilacqua: Immagine e somiglianza (Ed. Rizzoli)

1983 - Renzo Nanni: Minuscoli su pagina bianca (Ed. Forum)

1984 – Giacinto Spagnoletti: Versi d’occasione (Ed. Dei Dioscuri)

1985 - Mario Socrate: Il punto di vista (Ed. Garzanti)

1986 - Carlo Muscetta: Versi e versioni (Edizioni del Girasole)

1987 - Guglielmo Petroni: Terra segreta (Ed. Amadeus)

1988 - Attilio Bertolucci: La camera da letto (Ed.Garzanti)

1989 - Francesco Tentori: Dialogo con l’assente (Biblioteca Cominiana)

1990 - Alessandro Parronchi: Climax (Ed. Garzanti)

1991 - Enzo Fabiani: La sposa vivente (Ed. Trentadue)

1992 - Giorgio Barberi Squarotti: In un altro regno (Ed. Genesi)

1993 - Silvio Ramat: Pomarania (Ed. Crocetti)

1994 - Andrea Zanzotto: Poesie (1938-1986) (Ed. Mondadori)

1995 - Luciano Erba: L’ipotesi circense (Ed. Garzanti)

1996 - Benito Sablone: Ogni giorno un muro (Ed. Tracce)

Andrea River (speciale)

1997 - Enzo Mazza: Uno di questi giorni (Biblioteca Cominiana)

1998 - Roberto Pazzi: Gravità dei corpi (Ed. Palomar)

1999 - Giuseppe Rosato: Oh, L’inverno (Book Editore)

2000 - Rodolfo Di Biasio: Altre contingenze (Ed.Caramanica) Onorificenza “Civis Tusculanus” a Mario Luzi

Barbara Carle (speciale)

2001 - Claudio Damiani: Eroi (Ed. Fazi)

Maria Luisa Spaziani - Thomas Kling (speciale)

2002 - Sauro Albisani: Terra e Cenere (Ed. Il Labirinto)

Maurizio Cucchi (carriera) - Alberto Jiralda Cid (speciale)

2003 - Umberto Piersanti: Nel tempo che precede (Ed. Einaudi)

2004 - Ex equo Antonio Riccardi: Gli impianti del dovere e della guerra (Ed. Garzanti) Valentino Zeichen: Poesie 1963/2003 ( Ed. Mondadori) Corrado Calabrò (speciale)

2005 - Eugenio De Signoribus: Ronda dei conversi (Ed.Garzanti)

Gianfranco Palmery (speciale)

2006 - Valerio Magrelli: Disturbi del sistema binario (Ed. Einaudi)

Arturo Schwarz (speciale)

2007 - Silvia Bre Marmo (Ed. Einaudi)

Nelo Risi (carriera) - Emerico Giachery (speciale)

2008 - Elio Pecora: Simmetrie (Ed. Mondadori)

Luigi Magni (speciale)

2009 - Cesare Viviani: Credere all’invisibile ( Ed.Einaudi)

2010 - Corrado Calabrò: La stella promessa ( Ed. Mondadori)

Nicola Crocetti (speciale)

2011 - Milo De Angelis: Quell’andarsene nel buio dei cortili

(Ed. Mondadori) Cesare Segre (speciale)

2012 – Antonella Anedda: Salva con nome (Ed. Mondadori)

Pupi Avati (speciale) Dante Maffia (alla carriera)

2013 - Renzo Paris: Il fumo bianco (Ed. Elliot)

Sergio Zavoli (speciale)

2014 – Umberto Fiori : Poesie 1986 – 2014 (Ed. Mondadori)

Luigi Fontanella (carriera) Domenico De Masi (speciale)

2015 – Roberto Deidie: Solstizio (Ed. Mondadori)

Armando Massarenti (speciale)

2016 – Gino Scartaghiande: Oggetto e circostanza ( Il Labirinto)

Tiziano Onesti ( speciale)

2017- Davide Rondoni: La natura del bastardo ( Mondadori)