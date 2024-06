Baru Gherardo Gaetani, il celebre grigliatore della Maremma che al giovedì sera fa sognare i clienti del SAL8 con le sue prelibatezze a base di pesce fresco.

Baru e i suoi amici hanno creato il DÈ CLUB, un evento speciale dove si respira la vera passione per la cucina alla brace. Ogni giovedì sera, il menu del SAL8 varia con specialità di pesce fresco pescato direttamente dalle acque della zona, tacos e verdure freschissime preparate alla griglia.

Insalata calamari, cozze con l'ova, pasta con la razza e crostone di moscardini in zimino sono solo alcuni dei piatti deliziosi che si possono gustare al SAL8 durante le serate dedicate al pesce.

Per partecipare a questa esperienza culinaria unica, è possibile prenotare il proprio tavolo chiamando il numero di telefono +39 0565 798032. Il locale si trova a Poggio ai Santi, via San Bartolo, 100 a San Vincenzo (LI).

Durante la stagione invernale, Baru ha trascorso del tempo sulle piste del Rifugio Faloria a Cortina d'Ampezzo al skii bar Vitelli, dove ha riunito i suoi amici della Maremma per grigliare insieme.

Baru è molto attivo sui suoi canali social, dove pubblica i menu dei GIOVEDÌ PESCE.

Non mancano le visite di vip al SAL8. La settimana scorsa, ad esempio, Sonia Lorezini, ex tronista, ha fatto tappa per cenare con i suoi amici, partecipando al contest della camicia più singolare, per poi proseguire il suo viaggio a bordo dell’iconico van verde Volkswagen.

Insomma, Baru Gherardo Gaetani è molto più di un semplice grigliatore: è un vero e proprio chef che con passione e dedizione porta in tavola piatti unici dove la passione per la brace e i sapori genuini della Maremma si fondono.