Dopo aver licenziato metà del personale, ai circa 3mila dipendenti di Twitter rimasti, Musk ha dato un nuovo aut aut: chi vuol rimanere non dovrà badare all'orario e dovrà lavorare duramente.

In base ad un sondaggio sulla chat interna della piattaforma social, riportato da alcune agenzie di stampa, sarebbero circa 500 i dipendenti che hanno detto di non voler accettare le condizioni di Musk, anticipando che daranno le dimissioni. Gli altri rimangono, ma senza fare salti di gioia, escludendo una piccola percentuale di stakanovisti che dicono di essere entusiasti delle nuove condizioni imposte dall'ad di Tesla.

Musk ha detto di non esser preoccupato dalle persone che hanno deciso di lasciare l'azienda, perché i dipendenti più validi, invece, rimarranno. Ma sembra una dichiarazione alquanto ottimistica, visto che giovedì avrebbe incontrato alcuni degli sviluppatori più in gamba per convincerli a rimanere, secondo quanto riferito da una fonte interna aTwitter.

Inoltre, l'azienda ha anche comunicato ai dipendenti rimasti che chiuderà i suoi uffici e ridurrà l'accesso ai badge fino a lunedì, con gli agenti della sicurezza che ieri avrebbero già accompagnato alla porta alcuni dipendenti.

La considerazione conseguente a tutto quello che sta accadendo a Twitter è abbastanza evidente. Questo nuovo dimagrimento della società potrebbe portare a far sì che il personale impiegato diventi un terzo rispetto a quello di poche settimane fa. Pertanto, potrà una piattaforma social delle dimensioni di Twitter garantire le stesse funzionalità e la stessa stabilità precedente dopo un tale taglio di personale?

Mercoledì scorso, Musk ha inviato una mail ai dipendenti di Twitter, dicendo: Per costruire un Twitter 2.0 rivoluzionario in modo da avere successo in un mondo sempre più competitivo, dovremo essere estremamente "hardcore".

L'e-mail chiedeva al destinatario di fare clic su "sì" se voleva restare, mentre coloro che non avessero risposto entro le 17:00, ora della costa orientale di giovedì, sarebbero stati considerati licenziati. Questo è quanto era scritto nella mail.