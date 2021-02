La passione per la musica è nata nella cantante napoletana Giusi Barone fin dalla tenera età, poiché in fondo è sempre stata insita in lei. La prima chance è però arrivata nel 2007, anno in cui ha superato l’audizione per lo spettacolo di Peppe Lanzetta, che si intitolava L’Opera di Periferia. Un ruolo che le ha aperto le porte del teatro Acacia di Napoli e del teatro Parioli di Roma.

“Nel 2007, anno di quello spettacolo, ho inoltre partecipato al concorso canoro Una Voce Per Mia Martini, dove mi è stato assegnato il Premio della Critica. Tuttavia, credo che l’esperienza più significativa sia stata quella che ho fatto nel 2010, anno in cui ho preso parte al musical C’era Una Volta Scugnizzi di Claudio Mattone. Nel 2015, inoltre, mi sono classificata al primo posto al Festival della Canzone Napoletana con il brano Voglia d’alluccà. Un testo profondo che parlava della violenza sulle donne. Penso che infatti che i cantanti, oltre a far divertire ed emozionare le persone, debbano dare a chi li ascolta dei messaggi”.

Nel suo percorso artistico, la Barone ha avuto due cantanti di riferimento: Eduardo De Crescenzo e Alicia Keys. Il primo l’ha scoperto quando aveva sette anni, mentre la seconda ha ispirato parte della sua adolescenza. Intanto, Giusi ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo, che si intitola E’ Troppo Tardi ed è nato dalla collaborazione con Ario De Pompeis.

“Nel video di E’ Troppo Tardi, abbiamo cercato di rappresentare la mia giornata tipo, con una ragazza che dopo una batosta sentimentale si rialza, si allena e cerca di darsi forza. Ario De Pompeis è l’autore e produttore del brano. Ci siamo conosciuti al Festival della Canzone Napoletana. A novembre 2020 mi ha telefonato, anche per parlare di Claudio Poggi, il primo produttore di Pino Daniele e mio manager attuale, e mi ha voluto fare ascoltare e leggere il testo di E’ Troppo Tardi. Sono rimasta a bocca aperta perché la canzone è stata la risposta a tante domande che avevo proprio in quel determinato periodo.

Il testo parla della fine di una relazione, di una delusione amorosa. Ha come messaggio principale quello di non avere paura di lasciarsi alle spalle le cose che non vanno bene. Ciascuno di noi deve sempre delle possibilità, finché ci crede, ma non si deve avere paura di voltare pagina. Finché vivremo, ci saranno sempre delle possibilità di rialzarci dai momenti brutti, di migliorarci”.

Nel video, la Barone ha al suo fianco il modello e attore Gennaro Cassini. Il singolo farà da apripista all’uscita del nuovo album di Giusi, attualmente in lavorazione.

“Stiamo già lavorando a dei nuovi inediti, che faranno parte del nuovo album, verranno affiancati da alcune cover, sia in italiano, sia in inglese in grado di rappresentarmi. Speriamo di fare uscire il lavoro ad agosto”.

