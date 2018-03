Quanto costa la birra artigianale? Il prezzo è adeguato alla qualità

Da ieri, 12 marzo, e fino a domenica 18 marzo 2018, è in corso di svolgimento la settimana della birra artigianale. Vogliamo celebrare questo prodotto sfatando il mito secondo cui il prezzo è troppo alto per “una semplice birra”.



La settimana della birra artigianale

Cominciata ieri, chiuderà domenica e racchiuderà al suo interno svariati eventi organizzati in tutta Italia. Eventi che ruotano intorno a un cuore frizzante, il cuore di un movimento in continuo fermento e in grande crescita in Italia.

Abbiamo già parlato dell’evento congiunto Porta 1918/Terrantiga per gli amici cagliaritani, ma segnaliamo anche, per questa sera, un evento in collaborazione con Brew Bay.

La Strong Ale DOXI e la IPA Murisca Qool saranno servite alla spina presso il Country Pub di Quartu Sant’Elena. Domenica 18, invece, sia Terrantiga che Brew Bay saranno in degustazione presso la Brasseria dei Giudicati a Cagliari, dove i mastri birrai di Brew Bay, Michele e Francesco, racconteranno la loro esperienza.