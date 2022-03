E' stato inviato questa mattina il secondo carico di aiuti organizzato dal team Folgore protezione civile.

Entro 72 ore, grazie anche al corriere Mondial Express di Parma, il bilico di aiuti (con 6 pallets di cibo per animali donato da ENPA, 1 pallet di sanitari e di cibo, 18 pallets di pasta, prodotti di protezione dal freddo, scatolame, e 3 pallets di giochi e vestiti per bambini) per la popolazione ucraina, giungerà velocemente a Lublino, dove i beni di prima necessità come ad esempio, generi alimentari, verranno poi scaricati nel magazzino della Caritas polacca e distribuiti.

Sarà la Caritas polacca ad occuparsi sia dello smistamento che della consegna mediante dei furgoni giornalieri, come riferito dal giornale "congedatifolgore.it".

Il team aveva inviato già una settimana fa, un furgone con 100 sacchi a pelo, e 50 brandine. (http://lasottilelinearossa.over-blog.it)