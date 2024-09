Appassionati del buon cibo, preparatevi per un evento imperdibile! Tra soli sette giorni, Udine si trasformerà nella capitale della cultura e della gastronomia con Friuli DOC!

Dal 12 al 15 settembre, le meravigliose piazze e le vivaci strade del centro si riempiranno di un’atmosfera festosa e di un irresistibile desiderio di convivialità.

Non perdere l'occasione per degustare, nei numerosi chioschi, tutti i pregiati prodotti tipici friulani, per visitare mostre affascinanti e assistere a spettacoli musicali che ti accompagneranno fino a tarda notte!