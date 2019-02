Il reggae di Brusco dal vivo al Mercato Sonato

Brusco, nome d'arte di Giovanni Miraldi, torna a Bologna per una serata all'insegna della musica reggae e dancehall, di cui è uno dei rappresentati di maggior successo in Italia. Il cantante romano proporrà il meglio della sua lunga discografia: dai primi brani con la Villa Ada Posse (band storica del reggae italiano), ai tormentoni come "Sotto i raggi del sole" e "Ti penso sempre", ai brani che ne caratterizzano la carriera come "Sangue", "L'erba della giovinezza", "Il Mondo non finisce mai", fino agli estratti dell'ultimo album "Guacamole" del 2017. In occasione della serata Brusco presenterà in anteprima i nuovi singoli che anticipano l'uscita dell'album previsto per la prossima primavera.

In apertura i bolognesi Jakinta&Metissound.