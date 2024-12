Potrebbe essere che Enrico De Pedi, più volte nominato da Sabrina Minardi nel caso di Emanuela Orlandi, abbia effettivamente ha avuto un ruolo? Oltre quello di rapirla avrebbe poi ricattato il Vaticano per riscuotere lauto di compenso?

Eppure non c'è traccia di De Pedis sulla scena del delitto ma di quattro uomini dell'ex banda della Magliana, di cui il padre di Marco Sarnataro racconta la presenza.

La convocazione dei legali di De Pedis, presso la commissione bicamerale di inchiesta, risulterebbe interessante se approfondiranno questo aspetto.

Il ruolo di De Pedis nel caso Orlandi e l'eventuale conoscenza dello stesso con il nostro personaggio Marco Accetti.

Leggere su alcuni gruppi facebook , privati per prona vassallagine, è sicuramente una buonissima fonte per tutti gli spunti investigativi che non dovrebbero essere presi.

Questi gruppi sul caso Orlandi esistono per depistare dalla realtà che invece si trova sui documenti e gli atti della commissione.