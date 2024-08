A Fátima, in Portogallo, è in corso la mostra “La Bibbia - esperienze tangibili”, presso il Museo di Arte Sacra e Etnologia.

Questo evento unico, inaugurato il 22 giugno 2024, presentato e ideato dalla Dott.ssa Mattea Micello, storico e critico dell'arte, offre un’opportunità straordinaria per esplorare l’intersezione tra fede, arte e sensibilità sensoriale.

La mostra ha coinvolto noti artisti della scena culturale contemporanea. In questa coinvolgente esposizione è possibile ammirare le opere di:

Giuliana Baldoni “Le Trenà”

Miriam Bellon

Nancy Biraschi

Silvana Bompadre

Basilio Buzzanca

Massimo Capezzali

Carla Figueiredo

Pasquale Filippucci

Massimo Fusconi “Maxmo”

Tonino Gaudioso

Paolo Graziani

Angela Greco

Luciano Mancinelli

Laura Marra

Francesco Masala

Paola Maver

Dina Montesu

Mario Papa “Miroa”

Giancarlo Piccioni

Bruna Rapetti

Filomena Reale

Sabrina Salis

Serenella Sanci

Mariella Stirpe

Davide Susca

Maria Tempesta

Patrizia Tummolo

Ivo Vassalo

Péricles Veiga

Luciano Ventura

Lolita Venturini

Teresa Vicente

Franca Volpe

Gli artisti hanno interpretato pensieri biblici e parole secondo la loro ispirazione. Ma c’è un dettaglio intrigante: le opere create sono fortemente materiche, perché concepite non solo per essere viste, ma anche toccate. I visitatori, quindi, non solo possono vedere queste opere, ma anche toccarle, persino a occhi chiusi!

Lo spettatore bendato può esplorare texture, forme e dimensioni, creando un contatto diretto con il sacro. Il tatto, infatti, va oltre la vista. Percepire le forme, le dimensioni, le superfici e le consistenze degli oggetti attraverso questo senso crea una connessione diretta e intima con ciò che viene esplorato.

Le opere d’arte diventano esperienze sensoriali, coinvolgendo emozioni, sensazioni e ricordi. Provate a toccare un dipinto che raffigura la creazione del mondo o l’esodo di Mosè dall’Egitto. Le linee, i colori e le trame diventano parte della vostra esperienza, trasmettendo messaggi spirituali in modo tangibile. E quando l’arte diventa tattile, si apre un nuovo mondo di interpretazioni e significati.

Se vi trovate a Fátima, non perdete questa opportunità. L'esposizione sarà aperta fino al 7 settembre 2024, pronta a rivelare esperienze tangibili di fede e arte.