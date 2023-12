Il Mini PC HYSTOU con processore i7-10870H è una soluzione all'avanguardia che unisce potenza, versatilità e compattezza. Dotato di una CPU i7-10870H con cache da 16MB e 8 core/16 thread, questo mini PC offre prestazioni elevate, superando persino i9-9980HK, AMD Ryzen 7 1700 e i7-11375H con un incremento del 23%.

Il design di questo mini PC, sviluppato dai talentuosi designer europei di HYSTOU, integra una ventola efficiente per la dissipazione del calore, garantendo un funzionamento 24 ore al giorno con un consumo energetico inferiore a 1 KWh.

Questa soluzione a basso consumo riduce significativamente l'impronta di carbonio, offrendo allo stesso tempo prestazioni elevate.

Un'innovazione di questo modello è l'impiego di doppio slot SSD M.2 2280: NVME1 SSD supporta M.2 SATA/NVME, mentre NVME2 SSD è dedicato solo a NVME, garantendo accesso e trasferimento dei file veloci e affidabili. Con spazio sufficiente e un vano aggiuntivo per un HDD da 2,5 pollici, questo mini PC è ideale per migliorare l'efficienza lavorativa.

La caratteristica distintiva è il supporto a triplo display 4K UHD tramite Type-C, DP e HDMI, perfetto per multitasking, progettazione grafica e gaming. La connettività avanzata WiFi6/BT5.2 offre prestazioni di rete ultra-stabili, garantendo una trasmissione dati e video veloce e affidabile.

Preinstallato con Windows 11 Pro e con la possibilità di passare ad altri sistemi operativi come Ubuntu, Linux e Centos, il mini PC offre un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, una garanzia di un anno e supporto tecnico a vita, garantendo una piacevole esperienza d'uso.

In conclusione, il Mini PC HYSTOU con processore i7-10870H è una scelta eccellente per coloro che cercano elevate prestazioni in un dispositivo compatto e versatile, ideale per le esigenze lavorative e di intrattenimento.