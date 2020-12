Il presidente Emmanuel Macron, è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo, una nota diffusa dall’Eliseo in cui si informa che il presidente francese, le cui condizioni di salute sono buone, rimarrà in auto isolamento per una settimana.

Ma in isolamento dovranno mettersi anche tutti coloro che negli ultimi giorni sono stati a stretto contatto con lui, a partire dalla moglie Brigitte, 67 anni, che però non presenta sintomi.

In Francia, tra coloro che dovranno isolarsi vi sono il primo ministro Jean Castex, 55 anni, il presidente dell’assemblea Nazionale Richard Ferrant, 58 anni.

Ma anche in Europa dovranno prendere alcune precauzioni. Tra questi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e il segretario generale dell'OCSE Angel Gurría , che hanno incontrato il presidente Macron questa settimana.

Oltre a loro anche il primo ministro belga Alexander De Croo e il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel dovranno andare in isolamento avendo avuto contatti con il presidente francese.

Un portavoce di Macron ha fatto sapere che tutti i prossimi viaggi programmati dal presidente, compresa una visita in Libano per il 22 dicembre, sono stati annullati.