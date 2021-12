Il dominio più popolare nel 2021 è stato TikTok, che ha detronizzato Google, nonostante la vasta gamma di servizi offerti dall'azienda di Mountain View. Chi lo dice? Cloudflare, società che si occupa di filtrare e bloccare gli attacchi informatici sulla rete Internet, tramite il servizio Cloudflare Radar.

Nel 2020 i vari domini Google, in tutto il mondo, erano stati complessivamente i più popolari nei dodici mesi, mentre quelli associati a TikTok non erano andati al di là del settimo posto.

La pandemia, però, ha cambiato le carte in tavola, così l'app di social video di proprietà di ByteDance ha aumentato la propria popolarità tanto da raggiungere, lo scorso settembre, 1 miliardo di utenti attivi. I vari lockdown in tutto il mondo hanno fatto sì che le persone, trascorrendo più tempo a casa, abbiano visto in TikTok uno strumento utile per trascorrere il tempo.



Come dichiarato da CloudFlare in un post sul proprio blog, il 17 febbraio 2021 TikTok è divenuto il dominio più popolare per un giorno. A marzo, TikTok ha ripetuto la stessa performance, ma per qualche giorno in più e così anche a maggio. Ma è stato dopo il 10 agosto 2021 che TikTok è divenuto il più popolare per la maggior parte dei giorni nei mesi successivi. Ci sono stati alcuni giorni in cui Google era al primo posto, ma ottobre e novembre sono stati principalmente i giorni di TikTok, incluso il Giorno del Ringraziamento (25 novembre) e il Black Friday (26 novembre).

Questo è l'elenco completo dei 10 domini più popolari del 2021, con a fianco quelli del 2020: