L'ex primo ministro italiano Silvio Berlusconi è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Monaco per problemi cardiaci, ha detto giovedì a Reuters il suo medico personale.

L'Agenzia Ansa ha informato questo giovedì di una dichiarazione di Alberto Zangrillo, in cui il medico personale di Silvio Berlusconi afferma di aver visitato il leader di Forza Italia lunedì scorso e di averne deciso il ricovero nel più vicino ospedale perché non sarebbe stato prudente portarlo in Italia.

Poiché Berlusconi si trovava del sud della Francia, l'ospedale più vicino alla sua residenza, probabilmente quella della figlia, era quello del principato di Monaco. Così l'84enne ex presidente del Consiglio è stato ricoverato al Centro cardio-toracico di Monaco.

Berlusconi già nel 2016 aveva dovuto affrontare un importante intervento chirurgico al cuore.

La notizia del ricovero arriva dopo il ritiro, da parte di Italia Viva, dei propri ministri dal governo Conte, causando così ulteriore incertezza nel quadro politico, visto che Forza Italia avrebbe potuto tornare utile ai piani di Renzi nella creazione di un nuovo governo. Ma senza Berlusconi a dare il proprio placet, il senatore di Rignano perde una delle pedine su cui quasi certamente aveva fatto affidamento.