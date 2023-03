TAP Air Portugal approfitterà della presenza alla Borsa Mediterranea sul Turismo che si terrà a Napoli dal 16 al 18 marzo, per annunciare ufficialmente le novità, sulle rotte da e per l'Italia e non solo, che ha previsto di implementare per questo 2023.

E non ci poteva essere sede migliore per annunciare la prima novità: la ripresa del volo diretto Napoli - Lisbona con otto frequenze settimanali.