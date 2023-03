Nell’importante palcoscenico culturale di ArtParma Fair, manifestazione giunta alla 16a edizione, quest’anno è presente un “Vangelo” di Antonio Del Donno, una delle sue famose opere realizzate con tavole di legno recuperate, incollate e con cerniere in ferro, che riportano sopra di esse con caratteri stampati a fuoco versetti evangelici.

L’opera è visibile nello stand allestito da Gabriele Di Gifico con Art4ever di Milano di Gian Paolo Faralli, insieme ai quadri di artisti della levatura di Piero Dorazio, Tano Festa, Franz Borghese, Giorgio Griffa e Piero Gilardi.

ArtParma Fair, Mostra Mercato d’Arte Moderna e contemporanea, dà la possibilità al pubblico curioso e ai collezionisti di conoscere i galleristi e gli artisti storici e attuali, con la possibilità di procedere ad acquisti ponderati valutando le diverse vetrine espositive.

La presenza di Antonio Del Donno ad una manifestazione così rilevante, tra le più famose e considerate in Italia, dimostra come le opere dell’artista beneventano stiano attraversando un periodo di forte interesse non solo da parte del pubblico e dei critici del settore, ma anche da parte di importanti gallerie d’arte.