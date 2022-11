"Mi chiamo Chiara Martinelli, sono un'insegnante di Lettere e ho la passione della musica. In particolare, mi piacerebbe fare l'autrice di canzoni, poter collaborare con qualcuno alla composizione di canzoni, scrivere per qualche artista.

Ho frequentato vari corsi e masterclass di Songwriting, in particolare ho seguito i corsi online di Mario Fanizzi.

Qui di seguito le masterclass a cui ho partecipato:

18 luglio 2021 Roma, con Mario Fanizzi

30 ottobre 2021 Firenze, con Mario Fanizzi

27 – 28 novembre 2021 Lido di Camaiore (LU) con Roberto Casalino

online il 27 luglio 2022 con Boosta dei Subsonica

online settembre 2022 con Sarah Brindell (Berklee College )

online settembre 2022 con Michael Sean Harris (Berklee College)

online settembre 2022 con Valeria Orth (Berklee College)

Ho inoltre partecipato ad alcuni concorsi per cantanti e cantautori in giro per l'Italia"

Canzone

Felicità in viaggio

Verse 1

Oggi no, non posso, proprio non ho tempo,

ma, vedrai, il weekend mi permetterà di tutto,

di chiamar gli amici, anche chi non sento,

stare fuori al sole e vivere.

Avrò l'occasione di metter quel vestito

che ho comprato un tempo e che non metto mai.

Sarà un bel momento di soddisfazione!

Pre

Come in una bolla rimandiamo sempre,

e ci aspettiamo poi quel che avremmo adesso,

se ci provassimo.

Chorus 1

E la felicità non sta nell'arrivo, ma sta nel viaggio.

Se il momento è adesso, respira a pieno petto

e vivilo.

Verse 2

Per quest'anno passo, no, non ho la testa,

ma, vedrai, la laurea mi consentirà di tutto,

di far quel viaggio che ho sempre sognato,

stare fuori a lungo per conoscere.

Si apriranno porte, farò cose nuove,

trasformerò i miei sogni in belle realtà.

Sarà un bel momento di soddisfazione!

Pre

Come in una bolla rimandiamo sempre,

e ci aspettiamo poi quel che avremmo adesso,

se ci provassimo.

Chorus 2

E la felicità non sta nell'arrivo, ma sta nel viaggio.

Se il momento è adesso, respira a pieno petto

e vivilo.

Dietro ogni traguardo ci sta una partenza,

tutto sta nell'attimo.

Se il momento è adesso, respira a pieno petto

e vivilo.

Spiegazione

Questo testo vuole essere un invito a vivere il presente, a non rimandare con la scusa di lavorare oggi, e quindi di essere troppo impegnati per “vivere”, per un domani migliore. Non bisogna aspettare il momento favorevole, ma vivere il presente con ciò che ci offre.

Si ispira a una famosa poesia attribuita a Madre Teresa di Calcutta, che dice: “Non aspettare di finire l'università, di innamorarti, di trovare lavoro, di avere figli […] Non c'è momento migliore di questo per essere felice”.