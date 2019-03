Sbarcati a Malta i migranti che avevano dirottato una nave turca per evitare di tornare in Libia

Le Forze Armate maltesi nelle prime ore di giovedì avevano reso noto di aver iniziato a comunicare con il capitano della petroliera turca ELHIBRU 1 quando era a circa 30 miglia nautiche di distanza da Malta. Il capitano ha più volte confermato di non avere il controllo della nave e che lui e il suo equipaggio erano stati minacciati da un certo numero di migranti e costretti a dirigersi verso Malta.

A quel punto, una nave di pattugliamento maltese ha impedito alla petroliera di entrare nelle acque territoriali dell'isola.

Quindi, un'unità delle forze speciali maltesi, inviata a bordo della nave turca, ha provveduto a ridare il controllo della petroliera al capitano. L'unità è stata supportata da mezzi navali e da un elicottero che hanno scortato poi la nave verso Boiler Wharf, dove è attraccata prima delle nove di oggi.

I migranti a bordo della ELHIBRU 1, 108 persone di cui 19 donne e 12 bambini, erano stati soccorsi dalla petroliera turca mentre si trovavano in acque libiche. Alcuni di loro, per evitare di finire nuovamente nei lager libici, hanno costretto il capitano della nave a fare rotta verso nord.

Dopo l'attracco, la polizia maltese ha preso in custodia quattro uomini, che si ritengono pertanto gli unici responsabili del dirottamento.

Questo il commento della Ong Sea-Watch International che considera quanto accaduto non un atto di pirateria, ma un atto di autodifesa:





The rescued people who took over a merchant vessel after they realized they were being pulled back to Libya, were brought to Malta this morning.

We look to this with an eye of humanity, understanding this not as piracy but as self-defense against a deadly European border policy pic.twitter.com/pyMJkCJB1K