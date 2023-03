Il 2 aprile di ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle sfide e le opportunità legate all'autismo, nonché di promuovere l'inclusione delle persone con autismo nella società.

Il disturbo dello spettro autistico è un disturbo del neurosviluppo che si manifesta con difficoltà nella comunicazione e nell'interazione sociale, oltre a comportamenti ripetitivi e interessi ristretti.

Sebbene le cause di questo disturbo non siano ancora completamente chiare e non esista una cura, i trattamenti comportamentali e terapeutici possono contribuire a migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con autismo.