I riflettori sono puntati soprattutto su Simone Cerasuolo, che si è qualificato ala finale dei 50 rana con il secondo tempo, ma anche su Alberto Razzetti e Federico Burdisso che hanno staccato il pass per i 200 farfalla. Tanta attesa anche per la staffetta mista 4x100 che chiuderà il programma serale e, nei tuffi, per la prova 3 metri sincro misto di Chiara Pellacani e Matteo Santoro.

Mercoledì 30 luglio, gli italiani in gara

Sessione mattutina

04.02 - Tuffi piattaforma 10m donne, preliminari (Sarah Jodoin Di Maria)

Dove vedere i Mondiali di nuoto in tv e streaming

Le gare dei Mondiali di Nuoto saranno visibili gratuitamente su Rai 2 HD (tutta la sessione mattutina e dalle 13:30 per la sessione serale) e su RaiSport HD (batterie, semifinali e finali). La tv di stato offre anche il servizio in streaming su RaiPlay. La diretta tv sarà visibile anche sui canali Sky. Su Sport Arena (canale 204) si potranno vedere tutte le gare (batterie, semifinali e finali) mentre su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Mix (211) sarà visibile solo la sessione serale (semifinali e finali). Sky permette la visione streaming anche su SkyGo e NOW.

Sessione serale

11.02 - Tuffi Trampolino 3m sincro misto, finale (Matteo Santoro/Chiara Pellacani)

13.02 - 800m stile libero uomini, finale

13.18 - 200m stile libero donne, finale

