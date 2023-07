Il weekend di MOLO - Brescia si fa decisamente caldo e inizia già di giovedì con Frio. Succede anche giovedì 27 luglio '23. Frio è forse l'appuntamento più hot (gli opposti, si sa, si attraggono) dell'intera stagione della disco gestita da chi ha portato al successo anche River a Soncino (CR) e prima di tutto Circus beatclub da oltre vent'anni. Stile, bella musica, sorrisi. E il gioco del giovedì sera è fatto, dalle 22 e 30 alle 2 e 30, così non si fa troppo tardi e il venerdì si può continuare a studiare & lavorare.

Venerdì 28 luglio ecco invece per la serie Friday Format un party Rehab tutto da vivere. R''n'b', hip hop e dintorni proposti ai massimi livelli da dj come Jay K.

Al mixer e sul palco al MOLO Brescia sabato 29 luglio arriva invece Stefano Pain. Originario di Alessandria, è attivo come dj in ambito nightlife & dintorni sin dall'età di 15 anni... ma questo succede a tanti. A pochi colleghi invece capita di scrivere e far uscire dischi come "Quake", pubblicata Revealed, l'etichetta di Hardwell, già dj numero uno al mondo per DJ Mag. La traccia è stata inclusa nella colonna sonora nel recente Dom Hemingway, film hollywoodiano di Richard Shepard con Jude Law, più volte candidato all'oscar. E non è tutto la sua "RAM TAM TAM (Pilot 6 – Armada) è stato scelta dagli Swedish House Mafia per i loro set per diversi mesi ed è presente nel film-documentario "Leave The World Behind".

MOLO Brescia

MOLO Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.

L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



MOLO - Brescia, Summer Together

Via Sorbanella n. 3, Brescia

Infoline, WhatsApp: +39 333 210 5400

A4: Brescia Ovest, zona Multisala OZ



