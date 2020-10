“Black Latex” è il titolo del nuovo video di Yung Belial, da martedì 13 ottobre su YouTube pubblicato da Subsound Records. Dopo il precedente singolo “TechnoDeathDoomCore”, l’artista bresciano torna con un nuovo capitolo che svela ulteriormente i tratti del nuovo imminente album “Mirror”.

Il brano, come spiega lo stesso Belial, rappresenta un collegamento tra il precedente stile dell’artista e il nuovo sound che attraverserà un po’ tutto il disco. Tra breakdown hardcore e drop techno industrial usciti da un rave distopico, il testo cantato in italiano e in inglese celebra la ribellione verso le proprie gabbie mentali e segue il ciclo di un ricordo che lascia un solco ad ogni suo ritorno. La traccia prodotta da Luciano Lamanna, vede anche le chitarre ipersature di Deflore accostate a una cassa dritta e distorta che scandisce l’atmosfera apocalittica concepita dal musicista.

Il videoclip realizzato da Kristoffer Castro è ambientato in uno scenario post industriale, dove il playback dei protagonisti non fa altro che esaltare una sensazione di abbandono, rabbia e disperazione.

Il singolo “Black Latex” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 17 ottobre, mentre il preorder dell’album è già disponibile all’indirizzo: https://subsoundrecords.bigcartel.com/artist/yung-belial.