Il progetto Equilibri di Architetture Visibili e Invisibili è un percorso collettivo promosso e organizzato da Obiettivo Psico Sociale ETS che vede la contaminazione e la cooperazione con varie realtà associative e professionisti con cui sono attive forme diverse e integrate di collaborazione.

La finalità è quella di rafforzare e promuovere la Cultura della tutela dei Diritti e della parità di Genere con riferimento ai principi statutari generali e programmatici dell’UE per promuovere e sostenere lo sviluppo delle azioni di rete e di inclusione.

Il progetto fa parte della terza edizione del programma “Insieme siamo Arte” realizzato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e ACTL - Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della cultura e dalla Regione Lazio, che coinvolge molti comuni metropolitani.

Abbiamo scelto la bellezza come strumento/topic perché il concetto di bellezza non discriminante racchiude molti temi importanti: cultura dei diritti, inclusione, parità di genere, valore dell’essere umano.

Si tratta di un impegno morale a diffondere la cultura della pluralità della bellezza e dell’essere, contro ogni forma di stereotipo e discriminazione per un mondo davvero inclusivo, per intervenire nel territorio inteso come spazio di convivenza e quindi di architetture visibili e invisibili realizzando e valorizzando azioni, progetti e laboratori. Promuovere, dunque, un concetto di bellezza che possa essere strumento di condivisione e di inclusione sociale ma anche strumento per rafforzare la propria autostima e valorizzare le proprie competenze.

Un percorso insieme per rendere visibile ed approfondire l’importanza della promozione di azioni a favore della comunità; sostenere la partecipazione, l’informazione, l’inclusione e la convivenza; accompagnare le persone nel riconoscimento delle loro potenzialità, nella valorizzazione delle competenze; contribuire a realizzare percorsi di autonomia attraverso azioni creative.

Il percorso collettivo di questo progetto propone laboratori integrati sociali di arte e cultura, mostre fotografica e di disegni, una sfilata non convenzionale di abiti, accessori e pensieri dedicata ad una donna straordinaria Rosa Genoni (1867 – 1954), stilista, sarta, intellettuale, formatrice, attivista per la pace e madre della moda italiana.

Il coordinamento del progetto da un punto di vista pedagogico e psicologico è stato curato da Patrizia Giganti e Maria Franca Iorio di Obiettivo Psico Sociale ETS

Per conoscere ed iscriversi a laboratori, mostre ed eventi ciascuno con descrizione, programma, sedi e orari è possibile cliccare sul seguente link. https://forms.office.com/r/XCu3HN2zNV

Un particolare ringraziamento alla famiglia di Rosa Genoni, all’Associazione Amici di Rosa Genoni e all’Archivio Genoni Podreider per aver consentito l’uso dell’immagine e collaborato a renderne possibile la diffusione.

È in questa cornice che giovedì 17 ottobre 2024 - dalle ore 10:00 alle ore 17:30 presso lo Spazio Europa, gestito dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, Via IV Novembre 149, Roma (con iscrizione e fino ad esaurimento dei posti disponibili) si svolgerà un Seminario aperto a coloro che desiderino abbracciare un’esperienza di studio e confronto volta alla crescita della persona e all’arricchimento professionale. In particolare, si rivolge a professionistɘ e operatorɘ dei servizi pubblici e del privato sociale, a volontarɘ, a insegnantɘ delle scuole di ogni ordine e grado, a studentɘ universitarɘ, etc.

L’obiettivo del Seminario coincide con l’argomento portante del progetto e nel programma sono previsti interventi di docentɘ universitarɘ, del mondo associativo, della scuola, del management, etc. e rappresentantɘ dei laboratori attivati in più spazi all’interno del progetto (scrittorɘ, stilistɘ, designer, artistɘ, etc).

Per iscriversi al Seminario e conoscere il programma aggiornato è possibile accedere tramite il seguente link

https://forms.office.com/r/5nZ9abNYjL

La partecipazione gratuita. L'ingresso al Seminario è subordinato all'iscrizione e alla conferma da parte di Obiettivo Psico Sociale ETS.

Il Seminario organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Assistenti Sociali - Consiglio Regionale del Lazio ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio di Roma Capitale, il patrocinio culturale del Gruppo di Studi e Ricerca sull’Etica (GEPE) del Dipartimento di Servizio Sociale dell’Università Federale del Pernambuco (UFPE) coordinato dalla professoressa Maria Alexandra Monteiro Mustafà, di ANCI Lazio, dell'ANPE - Associazione Pedagogisti Italiani, dell'Associazione Professioni Pedagogiche e dell 'I.I.S.M.A.S. - A.P.S. / ONG/ (Istituto Internazionale Scienze Mediche Antropologiche Sociali). Verranno contemporaneamente realizzate in Brasile delle attività dedicate a persone senza fissa dimora nell'ambito del loro progetto Contrasto allo spreco delle intelligenze. In particolare, si tratterà di una settimana di studi artistici e civili con disegno, pittura, letture e interpretazioni di testi che potranno essere condivisi sostenendo l’interscambio culturale tra Italia e Brasile. Ha ricevuto il sostegno dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

Sono stati invitatɘ, inoltre, a partecipare rappresentantɘ degli Ordini professionali di Assistentɘ Socialɘ e Psicologɘ e delle associazioni di categoria del costituendo Ordine delle Professioni pedagogiche e educative (rif. Legge n. 55/24).

Giovedì 17 ottobre 2024 partecipando al Seminario è possibile:

- visitare la Mostra di fotografia Fili Solidali di Teresa Mancini, curatrice insieme a Riccardo Cattani che farà da cornice e da coreografia alla sfilata e ai percorsi di inclusione e alle storie delle persone che vi parteciperanno;

- assistere alla Sfilata non convenzionale Moda, Abiti, Accessori e Pensieri dedicata a Rosa Genoni (1867 – 1954).

Parteciperanno modellɘ non professionistɘ che indosseranno abiti realizzati dalle Sarte e dalle Uncinettine del Gruppo Solidarietà al Quadrato e del Gruppo Insieme Solidali della Sartoria Etica. Sarà coinvolta una vasta rete associativa di cui fanno anche parte le persone che sfileranno come modellɘ. Alla realizzazione degli abiti collabora l'Associazione KORA Contaminazioni Sartoriali.

Ogni partecipante avrà uno spazio/tempo per raccontare, con la voce narrante di Simonetta Bologna, il motivo per cui ha partecipato alla sfilata ed offrire la propria testimonianza ed esperienza.

L’organizzazione della sfilata è a cura del Gruppo Solidarietà al Quadrato di AssembLabili GlobAli OdV in collaborazione con il Gruppo Insieme Solidali di Obiettivo Psico Sociale ETS e con la partecipazione di Kora Contaninazioni Sartoriali.

La sfilata e la mostra fotografica sono entrambe dedicate ai temi della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento per scoprire e catturare la bellezza anche interiore, promuovere l’affermazione del diritto all’inclusione della bellezza nell’essere sé stessɘ.

Per info e contatti:

[email protected]

3934141884 (whatsapp)

Facebook: Equilibri di Architetture Visibili e Invisibili (pagina ufficiale)

Instagram: @progetto_equilibriarchitetture

TikTok: equilibri_architetture

X: Equilibri_Archi

@atcl_lazio

@atcl circuito multidisciplinare del Lazio

#atcl