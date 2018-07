Alcune tecniche per liberarci da negatività e sfortuna

Vi capitano ogni tanto le giornate no? Oppure avete qualche volta la sensazione di attraversare un periodo di eventi sfortunati? La sfortuna non è un avvenimento causale e siamo noi stessi ad attirare energia negativa, persone tossiche, situazioni ed esperienze spiacevoli. La buona notizia è che noi siamo assolutamente in grado di controllare la nostra vita, e di decidere quali cose attirare.

