Con luglio la sessione di calciomercato estiva si è aperta, e con essa anche le continue voci di mercato e le trattative tra squadre. Tra i nomi più in vista si trova quello Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Il ventitreenne infatti, cresciuto tra le giovanili della Lazio prima e della Roma poi, sembra essere nel mirino di svariati club di Serie A.





LA CARRIERA DI FRATTESI

Il calciatore classe ’99 è stato acquistato dal Sassuolo nel 2017, per essere poi girato in prestito all’Ascoli in serie b, dove ebbe possibilità di vedere spesso il campo, chiudendo la stagione con 33 presenze. L’anno successivo Frattesi viene ceduto in prestito all’Empoli, dove realizza il suo primo gol si distingue con delle buone prestazioni (5 gol in 37 presenze). Viene ceduto in prestito al Monza dopo la promozione del club lombardo in serie B. Con i rosso-bianchi, Frattesi realizza 8 reti. L’anno dopo Frattesi esordisce col Sassuolo e segna il primo gol in serie A: la sua prima stagione nella massima lega italiana termina con 4 gol in 36 presenze.

L’avventura di frattesi in nazionale comincia con l’Under 19, ma vede maggiori sviluppi con il mondiale Under-20 in Polonia, nel corso del quale realizza due gol.





SUL MERCATO

Al momento il prezzo del cartellino di Frattesi dovrebbe aggirarsi tra i 35 e i 40 milioni di euro. Interesse da parte delle milanesi, con il Milan alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Tonali e in cerca di rinforzi per il suo gioco. Il club rossonero sembra interessato anche a Milinkovic-Savic (rimanendo sul centrocampo). Il centrocampo della squadra di Pioli potrebbe ricevere un innesto anche dall’Inghilterra: sembra che Van de Beek, ormai in partenza dal Manchester United, potrebbe vedere come meta gradita proprio il Milan. L’olandese ex-Ajax non rientra più nei piani di Ten Hag.

L’Inter ha visto l’addio di Brozovic e quindi spazio libero a centrocampo e pare interessato al centrocampista dell’Udinese Samardzic.

Se il futuro di Frattesi sembrava dividersi tra i due club di Milano, recentemente nella trattativa sembra essersi aggiunta la Roma, interessata ad aggiungere qualità al suo gioco dopo il grande, seppur deludente sul finale, cammino in Europa League.





IL FUTURO DEL GIOCATORE

Il mercato ancora è cominciato da poco e il futuro di Frattesi è ancora da decidere. Sicuramente si tratta di un giocatore che ha dimostrato di avere qualità e, considerando la giovane età, può indubbiamente crescere molto e mostra buone prospettive. Certo, c’è da dire che l’attuale centrocampista neroverde, non ha mai giocato in un club di vertice e non ha dunque l’abitudine ad un certo tipo di ambiente e di pressione.