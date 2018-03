Scacco alla baby gang

#Buccinasco: stanziamento immediato fondi per il centro antiviolenza

11/09/2017 00:34 - Preso atto che la Regione Lombardia non garantisce la continuità di fondi per le politiche di assistenza ai centri “anti violenza”, come Sindaci del sud ovest Milano (piano di zona), in considerazione… (Rino Pruiti [blog] Buccinasco Italia)