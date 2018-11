Laboratorio di coding Stream Team organizzato da Girls Code it Better

Nella cornice della seconda edizione di Coolest Projects Milano (sabato 17 novembre 2018, Milano, Politecnico Bovisa, via Lambruschini 4) Girls Code it Better (l’iniziativa creata dall’agenzia per il lavoro MAW Men At Work con l’obiettivo di avvicinare alla tecnologia le alunne delle scuole secondarie di primo grado) in collaborazione con Editrice Il Castoro organizza il laboratorio, gratuito, stReAm Team! dedicato a ragazze di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.

Durante l’evento, per il quale è necessario essere dotati del proprio pc, le giovani partecipanti proveranno a mettere in pratica gli insegnamenti di Girls Who Code di Reshma Saujani, il manuale che, con un approccio scientifico molto accurato e approfondito, spiega i principi del coding.



Per iscriversi: milano.coolestprojects.it/2018/11/04/girls-code-it-better-stream-team/