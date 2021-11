Un romanzo adatto sia al pubblico adulto che a quello più giovane e spensierato. Dopo essere approdata sull’applicazione digitale di Wattpad nel 2012, Beatrice scopre la passione per la scrittura e da quel momento non se ne separa più. Il suo obiettivo è sempre quello di portare alla luce trame nuove, originali e con colpi di scena che sappiano intrigare e commuovere il lettore. Nonostante la vita frenetica da studentessa del Liceo, riesce a concludere l’intera stesura di Taekwon in 6 mesi, ricevendo un riscontro notevole e un pubblico molto caloroso su Wattpad.

Taekwon parla di una donna, Phoebe, forte e indipendente ma sconfitta dal dolore della perdita della sua famiglia. Parla di un amore diverso dal solito che coinvolge anche un dolce e affettuoso bambino di 5 anni. Phoebe affronta le sue paure a testa alta, riuscendo a realizzarsi come persone, come compagna e come mamma anche grazie all’aiuto di Taeyang, dei suoi amici e di sua nonna che non la lasciano mai sola.

Arrivare alla giovane età di 25 anni senza avere ancora sperimentato l’amore, sembra turbarla ma prima o poi, arriva per tutti il momento tanto atteso di trovare una persona disposta ad amarti con i tuoi pregi, i tuoi difetti e ad accettare il tuo passato.

È un romanzo ricco di emozioni, di commozione e di gioia.

La gioia dello stare insieme, del crearsi una nuova famiglia e di lottare per essa.

La fiducia, la complicità e l’affetto che Phoebe ritrova, l’accompagnano nel suo viaggio caratteriale in ogni singola pagina, facendo sembrare i lettori stessi partecipi di questo cambiamento.