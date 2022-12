Salve lettori! Come ben sapete in questa giungla fitta di libri è molto difficile trovarne di validi. Tra self publishing ed editoria impazzita sono tanti gli autori emergenti che cercano di farsi strada coronando il sogno della pubblicazione attraverso tante storie raccontate.

Oggi è il turno dell’autore Fabio Sabatini che di stoffa ne ha da vendere. Il suo modo di scrivere è molto diretto, lineare e permette al lettore di immedesimarsi totalmente proprio perché riesce a descrivere ogni minima scena in maniera eccelsa.

Sabatini è nato nel 1955. È un ingegnere elettronico e la sua attività si muove tra il campo aeronautico e quello automobilistico. La sua vena artistica unita alla passione per le tecnologie si e manifestata come fotografo fino a quando non ha scoperto di poter scrivere. Ne sono conseguiti un certo numero di romanzi tra cui questo ispirato agli anni 70 quando, universitario, fondò una radio libera facendone poi l’animatore.

Il libro scritto da Fabio è “Vietato ai minori” edito da Booksprint edizioni, uno scritto crudo e magnetico che parla di un anziano lavoratore nel ramo tecnico che trova finalmente il coraggio di chiudere la vita noiosa è frustrante del dipendente e, rifacendosi agli anni della sua adolescenza, inventa e poi anima una trasmissione radiofonica.

“Vietato ai Minori” appunto che tratta di temi inerenti al sesso e quindi va in onda a ora tarda per poi sfociare nelle ore piccole della notte. Tra coloro che chiamano la radio per chiedere canzoni o dediche c'è anche Sabrine una prostituta che fa servizio nei viali della città. I due hanno una relazione durante la quale conoscono Cecilia, una anziana sianora che confessa abusi subiti molti anni prima.

Insomma una storia da vivere e da gustarsi pienamente anche ai grandi riferimenti al mondo della musica. Potete trovarlo online e in tutte le librerie italiane. Consigliato!