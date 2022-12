STEFANIA SALVATORI nasce a Roma il 23 gennaio 1962, sin da piccola i primi approcci con la musica; inizia ad avere un fascino per la chitarra all'età di 6 anni fino arrivare all'età di 12 per essere autodidatta della stessa. Subito dopo sempre come autodidatta inizia a suonare la tastiera ma il canto è sempre la sua passione fino a che comincia a dare corpo alla musica e nell'anno 1997 si diploma in canto e solfeggio con il Maestro Frisina con il quale ha partecipato a molti incontri diretti appunto dal Maestro. Ha fatto parte e diretto vari cori uno in particolare per manifestazioni del Papa.

Vari spettacoli e serate la portano a conoscere altri gruppi con i quali nel corso degli anni si è esibita nelle varie piazze con diversi generi musicali. Ha avuto esperienza anche con duo musicali e tutto questo l'ha portata a perfezionare e arricchire il suo bagaglio musicale. Numerose sono state le manifestazioni e gli eventi ai quali ha partecipato, in tutta Italia ed da circa due anni si è sciolta dal gruppo e si esibisce da sola, ha partecipato a qualche audizione e, ha partecipato a qualche concorso, per ultimo si è esibita con diversi personaggi dello spettacolo, tra cui diverse serate con il comico cabarettista Nino Taranto.

Da circa un anno ha formato un nuovo duo tutto al femminile chiamato SOUL N SOUND si sono esibite in diverse serate tra piazze e locali di Roma e dintorni, e per ultimo hanno partecipato alle selezioni finali dei provini di X FACTOR scelte tra migliaia di gruppi, a breve partecipa alle selezione i Raccomandati. Ha partecipato al concorso Star Sprint vincendo il premio giuria e critica, è stata ospite a canale Italia e si esibisce nella discoteca Crystal Roma e nello storico piano bar di Roma al Derby. Nel 2010 si è esibita per tutta la stagione estiva all’estate Romana, inoltre ha collaborato come cantante con diversi personaggi dello spettacolo. 2011 è Direttore Artistico dell’Associazione Roadartists per concorsi di arte in genere tra moda, canto e danza. Insieme a tutto lo Staff ha organizzato il Gran Gala per l’apertura del concorso Instantstar. Ha partecipato all’ippodromo delle capannelle a Roma come ospite alla festa del cioccolato e partecipa a numerosi incontri come ospite cantante e viene chiamata in varie manifestazione come cantante giurata. Attualmente sta preparando un brano inedito e, si esibisce anche con la sua band. Da questo anno intervista e scrive recensioni di Artisti musicisti per un Magazine mensile Smoothjazz Channel.

Attualmente si esibisce con un noto Musicista nel mondo dello spettacolo tastierista di Dalla e New Trolls. 2014/19 musicista, cantante, con ideazioni di arrangiamenti musicali e organizzazione della band e degli eventi dell’artista romana Serena D’Ercole nei vari concerti e teatri di Roma.2016 Teatro Italia In….Cantando Roma. 2018 Teatro Tirso De Molina In….Cantando Roma. 2018 collaborazione e cantante dello spettacolo Vietato morire scritto dalla regista Veneri. Ideazione video, ricerca brani con esibizione di brani per l’apertura e chiusura dello spettacolo, rappresentato al Teatro Italia e a Genova in alcuni teatri.

2019 - 2020 esibizioni in diversi locali di Roma e animazione feste private. Collaborazione con il regista, scrittore e attore Bruno De Stephanis nella realizzazione di uno spettacolo teatrale sul cantautorato italiano, del quale ho curato la parte musicale, arrangiamenti e omaggiato Gabriella Ferri.2021 2022 direttore artistico presso location in Roma.2022 Attualmente mi sto occupando di eventi privati ed esibizioni in diverse locattion.2022 registrazione inedito PARLO POCO DI ME STESSA autore Claudio Zilli arrangiamento Annachiara Zincone, a breve uscirà un EP.



Parlo poco di me stessa

Stefania Salvatori

Autore: Claudio Zilli

Arrangiamento: Annachiara Enny Zincone





Parlo poco di me stessa

il mio silenzio mi rende libera.

Il tempo si confessa

a piedi nudi sopra l'erba.

Passeggio dentro il vuoto e subentra

un po di solitudine,

stare bene stare male e' diventata un'abitudine

che non passa piu'.

E passo il tempo a buttare via quello che non indosso piu'dipingero' queste pareti

basta con il blu.

E prendo a schiaffi questa nostalgia

e' una giostra la mente mia

quante cose che non ti ho detto

evidentemente

il tempo non cancella niente, il tempo non cancella niente..

Parlo poco di me stessa

e questo gia' mi basta.

E non importa niente

ma ch dice quella gente...

Passeggio dentro il vuoto e subentra un po' di solitudine

Stare bene stare male e' diventata un'abitudine...

Che non passa piu'.

E passo il tempo a buttare via

quello che non indosso piu'

Dipingero' queste pareti.. basta con il blu.

E prendo a schiaffi questa nostalgia

e'una giostra la mente mia

quante cose che non ti ho detto

evidentemente

il tempo non cancella nienteee

La vita un veliero

non reagisce controvento...

nananana, nananana...

E passo il tempo a buttare via

quello che non indosso piu'

dipingero' queste pareti... basta con il blu.

E prendo a schiaffi questa nostalgia

E' una giostra la mente mia

quante cose che non ti ho detto

evidentemente

il tempo non cancella niente, il tempo non cancella niente..

Voglio sentirmi libera, voglio sentirmi libera

Mentre il tempo si confessa

io parlo poco di me stessa.