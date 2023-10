PregR, una nuova startup americana con sede a Denver, Colorado, sta utilizzando l'intelligenza artificiale per sostenere i diritti riproduttivi delle donne in un modo unico e innovativo. L'azienda ha creato una piattaforma di social art digest che presenta rappresentazioni iperrealistiche di uomini incinti in diversi stili artistici. Queste immagini sono generate attraverso l'uso innovativo della generazione artistica Midjourney AI.

Poiché i diritti all'aborto sono nuovamente diventati un problema di importanza e dibattito sociale e politico in America, la missione di PregR è quella di avviare dialoghi significativi e promuovere la consapevolezza sull'importanza dei diritti riproduttivi cambiando i generi e presentando uomini incinti. L'azienda crede che questo possa aiutare le persone a vedere la questione da una prospettiva diversa e a capire che l'autonomia corporea non è solo una questione femminile, ma un problema di diritti umani.

"Come piccolo gruppo di uomini alleati della scelta, crediamo che tutti abbiano il diritto all'autonomia corporea e dovrebbero poter prendere decisioni sul proprio corpo, compresa la scelta di abortire o meno," ha dichiarato Michael Derwin W, co-fondatore di pregR. "Crediamo anche che il movimento anti-scelta sia spesso basato sul sessismo e sulla misoginia, e che cerchi di controllare i corpi e le vite delle donne. Per trovare il nostro unico punto di ingresso nella discussione sui diritti riproduttivi delle donne, abbiamo deciso di creare una piattaforma di social digest che inverte i generi e presenta uomini incinti."

La galleria di social art digest di PregR è simile a Instagram, offrendo un'esperienza coinvolgente e divertente che consente agli spettatori di connettersi e farsi ispirare dalle immagini e dalle storie immaginarie. Inoltre, sono in corso piani per sviluppare una collezione di merchandise pregR, con una parte sostanziale dei profitti dedicata a sostenere organizzazioni che difendono i diritti riproduttivi delle donne.

La piattaforma pregR è ora disponibile su pregr.co. Puoi seguire pregR su Instagram @pregrai, su Twitter @PregRart, su TikTok @pregR e su YouTube @pregR.