A Torino consegnati i premi di Una Mole di Colombe. Si è tenuta giovedì 4 marzo, la terza edizione del concorso Una Mole di Colombe, organizzato dall’agenzia Dettagli, nota per l’ideazione del concept Una Mole di Colombe.





I lavori si sono tenuti dalle 9.30 alle 15.00, presso l’Hotel Principi di Piemonte, in centro a Torino. La giuria tecnica, che ricordiamo composta da: il Presidente, Giovanni Dell'Agnese titolare di pasticceria, lievitista, Vice Presidente Associazione Pasticceri di Torino e provincia, Fabrizio Gallatitolare di pasticceria, lievitista, eletto Pasticcere dell'Anno 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), Atenaide Arpone, responsabile Magazines di Italian Gourmet, già collaboratrice del Richemont Clubitaliano e di Iginio Massari, Leo Rieser giornalista, collaboratore presso La Repubblica Torino, responsabile eventi SLOW FOOD Piemonte e Valle d'Aosta, Andrea Maffia, Product Specialist Molino Casillo e Alessandra Giovanile, food & travel blogger di ricettedicultura.com; ha lavorato senza sosta, analizzando e assaggiando i prodotti (oltre 70 colombe, tra tradizionali e creative) arrivati da tutta la penisola.

I criteri erano ferrei, le colombe dovevano essere rigorosamente artigianali, prodotte con lievito madre, senza conservanti, coloranti o aromi di sintesi, mono e di gliceridi e semi lavorati.

Al termine degli scrutini, attorno alle 16.30, Matilde Sclopis e Laura Severi, fondatrici di Dettagli, hanno annunciano, tramite i profili social di Una Mole di, i vincitori di questa meravigliosa edizione.



Eccoli:

Miglior colomba tradizionale 2021:

Panificio Pasticceria Pan & Dolci, di San Martino di Lupari (PD) – pastry chef Luca Gottardello Pasticceria S. Francesco, di Spezzano della Sila (CS) – pastry chef i fratelli Valentino e Damiano Rizzo Il Buongustaio, di Sant’Antonio Abbate (NA) – pastry chef Gianluigi Caccioppoli



Miglior colomba creativa 2021:

Pasticceria Mascolo Visciano, di Visciano (NA) – pastry chef Giuseppe Mascolo Ischia Pane, di Ischia Porto (NA) – pastry chef Alessandro Slama Antica Pasticceria Castino, di Pinerolo (TO) – pastry chef Davide Muro



Ricordiamo che è possibile degustare alcune delle colombe premiate acquistando le creazioni dei Mastri Pasticceri sul nuovo sito e-commerce unamoledi.it . “Declinare l’evento fisico sulla piattaforma digitale è stato un modo per restare vicine ai nostri clienti abituali, in un momento, come quello che stiamo vivendo, che rende impossibile organizzare appuntamenti dal vivo durante i quali assaggiare le bontà del nostro meraviglioso Paese” affermano Laura e Matilde. “Col nuovo e-commerce desideriamo riunire un centinaio di produttori prettamente italiani, selezionati per l’eccellenza e l’artigianalità delle loro proposte. A loro volevamo donare una vetrina di prestigio, uno spazio dedicato al mondo dei loro grandi lievitati.”

I nostri complimenti vanno a tutti i vincitori di questo dolcissimo concorso e alle loro pasticcerie, che hanno portato “a casa” un riconoscimento importante e di grande valore nel mondo della pasticceria italiana.

L’arrivederci col pubblico è per Una Mole di Panettoni che si terrà nel mese di novembre 2021, si spera a “porte aperte”.