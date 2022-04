I Lions Club hanno una storia ultra centenaria, fondata nel 1917, è un’associazione conosciuta per la lotta alla cecità, per la protezione dell’ambiente, per la lotta contro la fame nel mondo, all’assistenza agli anziani ed ai disabili. E’ la più grande organizzazione mondiale, conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo.

Lo spirito dei Lyons è quello di aiutare, sostenere tutte le persone che hanno difficoltà. Il nostro Club Lions Roccalumera Quasimodo, presieduto dall'avv. Carlo Mastroeni, nonostante sia un Club giovane è formato da un gruppo di persone legate da una forte e bella amicizia, sempre disponibili a cooperare per il bene comune. Siamo uomini e donne dediti in progetti comunitari e lavoriamo non solo nelle nostre comunità, ma ovunque ci sia bisogno. Ci siamo impegnati nella raccolta di occhiali, di farmaci e nel dare aiuto ai profughi arrivati nel nostro territorio dalla guerra in Ucraina.

Siamo promotori della pace nel mondo, del buon governo e della buona cittadinanza. Ci impegniamo al bene civico, culturale e morale della comunità, organizziamo Convegni d’interesse pubblico, ad eccezione di argomenti a carattere religioso e politico. Tutti i soci vengono incoraggiati a servire la comunità senza alcun vantaggio personale. La nostra appartenenza ci insegna a non mai essere sleali , ma sinceri con se stessi e con gli altri, a ricordare che l’amicizia non è un mezzo, ma un fine, in quanto la vera amicizia non richiede nulla e che la critica è necessaria per crescere, ma deve essere sempre costruttiva e mai distruttiva.

Chi siamo? Siamo un gruppo di persone amiche che operano nel campo del volontariato per il bene comune.

L’Open Day è un modo per farci conoscere e per invitare tutti coloro che sentono proprio questo spirito lionistico a voler entrare a far parte di questa bella e grande famiglia , sentendo la necessità di sposare il nostro motto “WE SERVE”.