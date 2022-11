Giovanna Giunti è nata a Siena il 12 Marzo 1979. Laureata in economia, lavora in Banca dall'età di 25 anni. Giovanna ha sempre avuto molta passione per la psicologia e ha approfondito questi temi nell'ambito dei corsi di crescita personale sulla gestione delle emozioni.

È autrice del libro La lettera azzurra, Ex-tempora, Siena 2021. La scrittura e l'arte, in ogni sua forma, rappresentano le sue più grandi passioni. L’ultima sua opera letteraria firmata Betti editore è il seguito de “La lettera azzurra” Extempora edizioni. In quest’ultimo scritto i personaggi principali, Giulia e Marco, proseguono il loro percorso di crescita interiore e relazionale.

Il romanzo ha un inizio molto forte, un evento che costringe la protagonista Giulia a fermarsi e rivedere la sua vita con occhi diversi. Scenderà negli abissi del suo cuore per scoprire, ancora più in profondità di quanto avesse già fatto, la sua missione. Sarà costretta ad affrontare in modo diverso le relazioni, compresa quella con Dio.

In parallelo Marco, il suo compagno, fa il suo percorso, intrecciato con quello di Giulia. Vive di riflesso una esperienza dolorosa che lo porta a fare i conti con sé stesso e con le proprie mancanze. Il libro è infatti diviso in due parti dedicate ai personaggi principali per ricongiungersi in un finale a sorpresa. Gli altri personaggi si intrecciano con le vite dei due protagonisti per ricordare che le relazioni sono importanti, alcune cruciali, nella vita di ogni essere umano.

La nostra autrice vi aspetta Giovedì 10 novembre in via della Grada 4/e (Bologna) per presentare la sua ultima fatica letteraria.

Vi ricordiamo che “Un urto improvviso” vi aspetta sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane.