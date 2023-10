Chi non ha sognato di volare sul tappeto volante, fare un bagno in fondo al mare, vivere un amore puro e autentico o affrontare l’impervio deserto ghiacciato? Fiabe in concerto è un indimenticabile viaggio attraverso le più belle colonne sonore che hanno segnato la nostra infanzia e poi la nostra vita. Un viaggio tra fiaba e fantasia tratto da alcuni dei grandi classici in cui tutti, almeno una volta, si sono immersi. Un concerto di un’ora con alcune delle canzoni più celebri che rendono omaggio a opere letterarie indimenticabili come: “La regina delle nevi" e “La sirenetta” di Hans Christian Andersen, "Mary Poppins", romanzo scritto da Pamela Lyndon Travers e illustrato da Mary Shepard, “Aladino e la lampada meravigliosa", uno dei più celebri racconti de “Le mille e una notte”.

Un concerto per famiglie prodotto da Fondazione Aida e I Muffins; questi ultimi sono un quartetto di performers nato nel 2015 dall'incontro tra Riccardo Sarti, Giulia Mattarucco e Maddalena Luppi, diplomati presso The Bernstein School of Musical Theater (BSMT) di Bologna, e il cantautore bolognese Stefano Colli, concorrente della 6ª edizione di The Voice of Italy nel team Gigi D’Alessio. Attingono il loro bagaglio artistico da esperienze diverse che vanno dal doppiaggio e dal cantautorato alla conduzione televisiva e radiofonica fino, appunto, al musical, settore nel quale portano avanti anche le rispettive carriere individuali partecipando a diverse produzioni nazionali: "Rent - Misura la vita in amore", "Disincantate - le più stronze del reame", "Il Magico Zecchino d'Oro", Compagnia Italiana di Operette, "Georgie - il musical", "I Miserabili - in concerto", “Il Gruffalò” ecc. La loro attività concertistica li ha portati a calcare palcoscenici e location prestigiose su tutto il territorio nazionale.

VIDEO MUFFINS

7 ottobre 2023 ore 15,00

FONDAZIONE AIDA E I MUFFINS

presentano

Fiabe in Concerto

… e il sogno realtà diverrà

scritto e diretto da I Muffins

con Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti

*_©Angelo Antonio Messina

BIGLIETTI

Adulti € 16,00; Bambini fino a 14 anni € 12,50; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3453843

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone