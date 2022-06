Sono continuati gli attacchi delle forze russe hanno a Severdonetsk e Lysychansk, accompagnati da offensive, senza successo, nei pressi di Sloviansk, Izium e Kharkiv. Nell'oblast di Kherson, invece, fonti statunitensi affermano che i russi stanno cercando di nascondere l'artiglieria pesante dagli attacchi ucraini in previsione di una loro controffensiva.

Il governatore dell'Oblast di Luhansk, Serhiy Haidai, ha dichiarato che all'interno dell'impianto chimico Azot di Severdonetsk sono ancora 568, tra cui 38 bambini, le persone rifugiate che non possono uscire a causa delle ostilità ininterrotte. Il ministero della Difesa russo aveva annunciato che ieri avrebbe aperto un corridoio umanitario, ma non è accaduto.

Lo stato maggiore della Difesa ucraina ha comunicato in un nuovo bollettino le perdite russe dal 24 febbraio: 33.150 soldati, 1.456 carri armati, 3.563 veicoli corazzati da combattimento, 734 pezzi di artiglieria, 233 sistemi di lancio multiplo di razzi, 97 sistemi missilistici terra-aria, 180 elicotteri, 215 aeroplani, 593 droni e 13 imbarcazioni.



L'aspetto diplomatico, in queste ore, la fa da padrone. Zelensky, nel suo discorso serale, ha ringraziato i leader dei quattro Paesi dell'Ue che ieri si sono recati a Kiev.

"Sono grato all'Italia per il suo sostegno politico di principio, per l'assistenza macrofinanziaria e per quella legata alla difesa. Storicamente ora abbiamo migliori relazioni - e sono sicuro che possiamo fare molto di più per le nostre rispettive nazioni.Sono grato alla Romania per l'assistenza alla difesa e per l'assistenza nel transito delle nostre merci, compreso il grano. Abbiamo deciso di aumentare la capacità di esportazione attraverso il territorio della Romania.La Francia fornirà ulteriori sistemi di artiglieria Caesar. Questo è molto importante per la nostra difesa. Anche oggi il presidente Macron ha affermato apertamente che il sostegno europeo all'Ucraina dovrebbe davvero dimostrare che difendiamo gli stessi valori, difendiamo l'Europa insieme.La Germania ha confermato la fornitura di sistemi di difesa aerea per il nostro paese e ulteriore supporto".

Poi, ha riassunto i temi dei colloqui intercorsi:

"Oggi abbiamo parlato della preparazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Abbiamo parlato di superare la crisi alimentare provocata dalla Russia. La ripresa delle esportazioni di prodotti agricoli ucraini è vitale per dozzine di paesi. E c'è solo una ragione per cui la crisi alimentare è diventata possibile: la colpa è della Russia e di nessun altro. Tutti i leader lo sanno già.Abbiamo parlato della ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra e su questo abbiamo opinioni molto precise da parte dei partner. Credo che non sia un caso che oggi la situazione del gas in Europa sia peggiorata, il prezzo è balzato di nuovo. La Russia lo ha fatto apposta, limitando le forniture per danneggiare l'Europa, per colpire gli europei. Gazprom sta semplicemente tirando la catena del gas con cui ha cercato a lungo di incatenare l'Europa. E questo è un altro argomento a favore del fatto che l'Europa deve ora tornare a vivere senza il gas russo. Non dovrà esserci tale dipendenza".

E la Russia, in attesa delle dichiarazioni odierne di Putin, nel frattempo ha risposto a Kiev e ai suoi alleati con le parole del segretario del Consiglio di sicurezza, Nikolay Patrushev, che in una riunione della CSTO nella capitale dell'Armenia ha dichiarato:

"Consideriamo una minaccia gli sforzi coerenti compiuti dagli Stati Uniti e dai suoi alleati per contrastare le alleanze post-sovietiche" come l'Organizzazione del Trattato sulla sicurezza collettiva (CSTO), la Comunità degli Stati indipendenti (CSI) e l'Unione economica eurasiatica (EAEU). "Trasformare l'Eurasia in un'area di conflitto, una regione di Paesi in guerra, come l'Ucraina, relegandola al rango di Stato fantoccio o colonia è l'obiettivo a cui l'Occidente mira nel lungo periodo".



Infine, non è da dimenticare la notizia più importante della giornata (in senso ironico, di questi tempi è sempre necessario specificare): l'edizione 2023 dell'Eurovision 2023 non si terrà in Ucraina. La European Broadcast Union (EBU) che organizza l'evento ha dichiarato quest'oggi che, nonostante per tradizione ogni nuova edizione si disputi nel Paese cui appartiene il vincitore (la band ucraina della Kalush Orchestra), per motivi di sicurezza il prossimo anno l'eurofestival si terrà in Gran Bretagna, nazione seconda classificata. L'EBU avvierà i colloqui con la BBC sulla possibile organizzazione dell'evento



Aggiornamento.

I contorni politici della guerra in Ucraina stanno assumendo anche aspetti comici, quasi da avanspettacolo, come testimoniato dall'improvvisa "apparizione" a Kiev del premier britannico Johnson, che nel pomeriggio di venerdì si è recato nella capitale ucraina per incontrare il presidente Zelensky.

Mr President, Volodymyr,



It is good to be in Kyiv again. pic.twitter.com/wbpMuf6YqY — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 17, 2022

È la seconda visita senza preavviso che il premier britannico compie in Ucraina. In base alla sua agenda, oggi Johnson avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza di un gruppo dei suoi parlamentari conservatori a Doncaster, ma invece si è precipitato a Kiev dopo la visita di ieri di Draghi, Scholz e Macron per dimostrare ai britannici che anche lui in quella guerra ha un ruolo di primo piano.

Durante il colloquio, Volodymyr Zelensky e Boris Johnson hanno discusso della fornitura di armi pesanti, di sistemi di difesa aerea, di sostegno economico e di ulteriori sanzioni alla Russia.