L'evento si terrà il 12 giugno alle 18:30 presso Triennale Milano

NABA, Nuova Accademia di Belle Arti è orgogliosa di annunciare una nuova edizione del NABA Design Award che si terrà mercoledì 12 giugno presso Triennale Milano alle ore 18:30. Durante la cerimonia di premiazione verranno annunciati i vincitori dei progetti che nel corso dell’anno si sono distinti nelle diverse categorie in concorso per capacità progettuale, qualità esecutiva e competenze di interpretazione.

NABA Design Award nasce da un’idea di Claudio Larcher, NABA Design Area Leader, con l’intento di valorizzare e celebrare i lavori degli studenti del Triennio in Design e dei Bienni Specialistici in Product and Service Design, Interior Design e Social Design dell’Accademia in un evento aperto al pubblico, che può essere seguito anche in diretta streaming sul canale YouTube di NABA.

Durante la serata – guidata da Claudio Larcher insieme a Valentina Dalla Costa, Course Leader dei Bienni Specialistici dell’Area Design di NABA, e Germana De Michelis, Course Leader del Triennio in Design del campus di Milano - saranno premiati i primi classificati nelle diverse categorie: in particolare, verranno assegnati alcuni speciali riconoscimenti come il Miglior Progetto dell’anno 2024, il Premio della giuria “Italo Rota” - dedicato al compianto Scientific Advisor di NABA - e la Menzione Speciale “Claudio Moderini”, in onore del designer e docente recentemente scomparso. Novità per questa edizione il premio Progetto Urban Design, legato al nuovo Master Accademico in New Urban Design, che va ad aggiungersi a quelli delle diverse altre categorie: Progetto Interior Triennio, Progetto Product Triennio, Tesi Interior Triennio, Progetto Interior Biennio, Progetto Product and Service Biennio, Progetto Social Biennio, Tesi Product and Service Biennio, Foto, Disegno, Tecnica, materiali e innovazione.

I progetti che verranno premiati in occasione della cerimonia sono stati selezionati da una giuria composta da professionisti e giornalisti del mondo del design, tra cui Silvia Cafora, Interior Designer, Patrizia Piccinini, Giornalista AD Italia, Vittorio Venezia, Designer, oltre che dai referenti dell’Accademia Claudio Larcher, Germana De Michelis, Valentina Dalla Costa, e Luca Poncellini, Progettazione e Arti Applicate Department Head.

Inoltre, i migliori lavori frutto della creatività degli studenti saranno raccolti in un catalogo il cui progetto grafico è realizzato da Atto, mentre la visual identity di questa edizione del NABA Design Award è stata realizzata dalla docente NABA Manal Abu Monassar.

Main partner di questa edizione del NABA Design Award è FREITAG, che omaggerà i vincitori con una selezione di premi.

Il premio che verrà consegnato al vincitore di ogni categoria è stato progettato direttamente da Claudio Larcher ed è stato realizzato all’interno dei laboratori dell’Area Design con la supervisione di Carmelo Zocco, Design Laboratory Manager, utilizzando legno riciclato, in linea con l’impegno dell’Accademia verso la sostenibilità e verso un design circolare.

NABA Design Award 2024

Triennale Milano – Viale Emilio Alemagna 6

Mercoledì 12 giugno alle ore 18:30

Prenotazione obbligatoria sul sito di Triennale Milano fino a esaurimento posti