La classe politica italiana è di livello bassissimo, come è noto a tutti.

E questo dovrebbe essere uno dei pochi punti di accordo fra gente che la pensa anche molto diversamente.

E' per tale motivo che vedere quotidianamente il faccione di Salvini che ci propina la sua sbobba propagandistica in cui lui appare come il "nuovo" e si vanta di essere "antisistema" sta diventando insopportabile.

La Lega (e anche Salvini, che non è nato esattamente ieri) amministrano questo paese a livello nazionale e locale da decenni.

Se l'Italia è quello che è dobbiamo ringraziare sentitamente anche lui, come, con sagacia, ci ricorda l'articolo di Ferruccio Sansa.