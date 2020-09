Alla vigilia della presentazione ufficiale delle liste l’Assessore Giuseppe Crisafulli, titolare delle deleghe allo Sport, all’Urbanistica e all’Edilizia privata, ha rimesso l’incarico.

Lo ha fatto con una lettera al Sindaco Formica, nella quale spiega che “tale decisione scaturisce esclusivamente dalla consapevolezza che si è concluso il progetto avviato cinque anni addietro con la vittoria elettorale della coalizione da Lei rappresentata, che ci ha visti impegnati in una difficile attività di gestione della cosa pubblica, gestione che però ci ha consentito di raggiungere dei risultati importanti, anche se magari poco visibili, primo tra tutti il risanamento delle casse comunali e l’approvazione di un numero considerevole di bilanci, come mai era avvenuto in passato.

Mi duole quindi dover prendere atto della Sua decisione di non ricandidarsi – conclude Crisafulli – determinando di fatto una non prosecuzione di quel progetto basato più che sull’ideologia politica, sulla condivisione dei risultati da raggiungere”.

Le dimissioni sono state formalizzate al segretario generale.