La Lega ha comunicato i criteri con cui venerdì 24 giugno, alle ore 12, sarà presentato il calendario della Serie A per la stagione 2022-2023. L'evento potrà essere seguito in diretta su Dazn e sul canale YouTube di Lega Serie A.

Di seguito, sono elencati i criteri che saranno seguiti per la composizione delle varie giornate, tenendo conto che anche in questa stagione la Serie A presenterà le partite del girone di ritorno in ordine diverso, sia come sequenza, sia come composizione all'interno di una giornata, rispetto all'andata: